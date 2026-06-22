В Челябинске женщина под влиянием мошенников подожгла свою квартиру

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн — РИА Новости. Жительница Челябинска под влиянием мошенников подожгла свою квартиру и перевела им деньги, полиция возбудила уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по Челябинску.
По данным полиции, женщина, находясь под влиянием мошенников, перевела им 40 тысяч рублей и устроила возгорание в своей квартире.
«В отделе полиции “Курчатовский” возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту совершения в отношении 40-летней челябинки мошеннических действий», — сказала собеседница агентства.
Полицейские в очередной раз призывают граждан не совершать по указанию незнакомцев необдуманных поступков, не переводить и не передавать никому денежные средства.