«Вел себя неадекватно»: в Уфе из реки Белой спасли мужчину

Очевидцы заметили человека посреди реки Белой — прямо на судовом ходу под Бельским мостом — и позвонили спасателям. Дежурная смена вышла к месту на катере. Мужчине — около 50 лет, он был в одежде и едва удерживался на воде. Его подняли на борт и доставили на берег.