Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр космической связи «Дубна» подвергся атаке беспилотников

Атака украинских БПЛА на ЦКС «Дубна» в Московской области не нарушила работу ключевой инфраструктуры. Как сообщили в ГП «Космическая связь», телевизионное вещание и связь продолжают функционировать в штатном режиме. Персонал центра не пострадал.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Центр космической связи (ЦКС) «Дубна», расположенный в Московской области, подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на налет, ключевая инфраструктура объекта продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия «Космическая связь», в результате инцидента никто из персонала ЦКС не пострадал. Специалисты также подчеркнули, что функционирование телевизионного вещания и каналов связи не нарушено.

«Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал».— рассказали на предприятии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о массированной атаке БПЛА на Москву. В результате средствами ПВО было сбито 84 дрона ВСУ.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше