Центр космической связи «Дубна» подвергся атаке беспилотников

Центр космической связи (ЦКС) «Дубна», расположенный в Московской области, подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на налет, ключевая инфраструктура объекта продолжает работать в штатном режиме.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия «Космическая связь», в результате инцидента никто из персонала ЦКС не пострадал. Специалисты также подчеркнули, что функционирование телевизионного вещания и каналов связи не нарушено.
«Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал».— рассказали на предприятии.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о массированной атаке БПЛА на Москву. В результате средствами ПВО было сбито 84 дрона ВСУ.