В МЧС назвали предварительную причину пожара в доме на Народной в Новосибирске

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание могло произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования.
Пожар случился утром 19 июня в Калининском районе. Загорелся многоквартирный дом переменной этажности — двух- и трёхэтажный. Когда к месту прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, огонь уже охватил квартиру на втором этаже и начал переходить на кровлю.
«Из дома самостоятельно эвакуировались девять человек, никто не пострадал. Около полутора часов потребовалось огнеборцам для ликвидации открытого горения», — сообщили в ведомстве.
Огонь повредил квартиру на втором этаже и кровлю дома. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.
Спасателям удалось вывести из здания четырёх человек. Двоих сняли по трёхколенной лестнице, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ещё двух человек спасли с помощью специальных устройств по лестничным маршам. Одну женщину госпитализировали в реанимацию ожогового центра, ещё одну доставили в больницу с отравлением продуктами горения. Всего в доме проживали 37 человек. После пожара всех разместили у родственников.
На месте работали 57 человек и 18 единиц техники МЧС России.
В ведомстве напомнили, что газовое оборудование нельзя устанавливать самовольно. Все приборы должны быть поставлены на учёт и обслуживаться специалистами. При подозрении на утечку газа нельзя пользоваться открытым огнём, а при внезапном прекращении подачи газа необходимо отключить все работающие приборы.
Также спасатели советуют соблюдать общие правила пожарной безопасности: не курить в постели, следить за состоянием электропроводки, не перегружать сеть, не оставлять детей без присмотра, а дома установить автономный пожарный извещатель и иметь огнетушитель.
При пожаре нужно сразу звонить по номеру 101 или 112.