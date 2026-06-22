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В МЧС назвали предварительную причину пожара в доме на Народной в Новосибирске

В МЧС назвали предварительную причину крупного пожара в доме на улице Народной в Новосибирске.

Источник: мэрия Новосибирска

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание могло произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

Пожар случился утром 19 июня в Калининском районе. Загорелся многоквартирный дом переменной этажности — двух- и трёхэтажный. Когда к месту прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, огонь уже охватил квартиру на втором этаже и начал переходить на кровлю.

«Из дома самостоятельно эвакуировались девять человек, никто не пострадал. Около полутора часов потребовалось огнеборцам для ликвидации открытого горения», — сообщили в ведомстве.

Огонь повредил квартиру на втором этаже и кровлю дома. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Спасателям удалось вывести из здания четырёх человек. Двоих сняли по трёхколенной лестнице, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ещё двух человек спасли с помощью специальных устройств по лестничным маршам. Одну женщину госпитализировали в реанимацию ожогового центра, ещё одну доставили в больницу с отравлением продуктами горения. Всего в доме проживали 37 человек. После пожара всех разместили у родственников.

На месте работали 57 человек и 18 единиц техники МЧС России.

В ведомстве напомнили, что газовое оборудование нельзя устанавливать самовольно. Все приборы должны быть поставлены на учёт и обслуживаться специалистами. При подозрении на утечку газа нельзя пользоваться открытым огнём, а при внезапном прекращении подачи газа необходимо отключить все работающие приборы.

Также спасатели советуют соблюдать общие правила пожарной безопасности: не курить в постели, следить за состоянием электропроводки, не перегружать сеть, не оставлять детей без присмотра, а дома установить автономный пожарный извещатель и иметь огнетушитель.

При пожаре нужно сразу звонить по номеру 101 или 112.

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