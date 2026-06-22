В МЧС назвали предварительную причину пожара в доме на Народной в Новосибирске

Спасателям удалось вывести из здания четырёх человек. Двоих сняли по трёхколенной лестнице, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ещё двух человек спасли с помощью специальных устройств по лестничным маршам. Одну женщину госпитализировали в реанимацию ожогового центра, ещё одну доставили в больницу с отравлением продуктами горения. Всего в доме проживали 37 человек. После пожара всех разместили у родственников.