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Подросток утонул в Минском районе

Тело 16-летнего минчанина водолазы обнаружили в 50 метрах от берега на глубине трех метров в искусственном водоеме, не предназначенном для купания.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели подростка вблизи деревни Климовичи Минского района, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, трагедия произошла в воскресенье днем: 16-летний житель столицы в компании друзей приехал отдохнуть и искупаться на искусственном водоеме.

Отмечается, что около шести часов вечера его товарищи заметили отсутствие друга на берегу. После безуспешных самостоятельных поисков один из друзей сообщил в МЧС о происшествии.

По приезде спасатели обнаружили на траве телефон и личные вещи пропавшего. Водолазы обследовали дно и в 50 метрах от берега на глубине трех метров нашли тело юноши без признаков жизни.

«Установлено, что искусственный водоем, в котором обнаружено тело подростка, не является разрешенным местом для купания», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа вместе с экспертами ГКСЭ по Минской области провела осмотр места трагедии. Следователи уже опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

В СК напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в необорудованных местах.

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