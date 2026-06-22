Подросток утонул в Минском районе

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели подростка вблизи деревни Климовичи Минского района, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Как отметили в ведомстве, трагедия произошла в воскресенье днем: 16-летний житель столицы в компании друзей приехал отдохнуть и искупаться на искусственном водоеме.
Отмечается, что около шести часов вечера его товарищи заметили отсутствие друга на берегу. После безуспешных самостоятельных поисков один из друзей сообщил в МЧС о происшествии.
По приезде спасатели обнаружили на траве телефон и личные вещи пропавшего. Водолазы обследовали дно и в 50 метрах от берега на глубине трех метров нашли тело юноши без признаков жизни.
«Установлено, что искусственный водоем, в котором обнаружено тело подростка, не является разрешенным местом для купания», — говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа вместе с экспертами ГКСЭ по Минской области провела осмотр места трагедии. Следователи уже опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
В СК напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в необорудованных местах.