Под Красноярском арестовали подозреваемого в гибели двух выпускниц

22 июня в Красноярском крае арестовали предполагаемого виновника аварии, которая унесла жизни двух выпускниц. В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что 19-летний водитель «Жигулей» проведет в СИЗО два месяца.
Трагедия произошла вечером 17 июня в поселке Березовка. Молодой человек на «семерке» ехал по Трактовой улице и решил пойти на обгон машины, которая двигалась впереди. Однако во время маневра отечественный автомобиль врезался во встречный КамАЗ. В итоге погибли две девушки 16 и 15 лет.
После ДТП сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.
Березовский районный суд согласился с доводами следователя о том, что юноша может скрыться от органа следствия (подозреваемый — иностранец и постоянной регистрации на территории РФ не имеет).
Постановление суда в законную силу пока не вступило.