Под Красноярском арестовали подозреваемого в гибели двух выпускниц

Трагедия произошла вечером 17 июня в поселке Березовка. Молодой человек на «семерке» ехал по Трактовой улице и решил пойти на обгон машины, которая двигалась впереди. Однако во время маневра отечественный автомобиль врезался во встречный КамАЗ. В итоге погибли две девушки 16 и 15 лет.