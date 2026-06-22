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Суд арестовал 19-летнего обвиняемого в нападении с ножом в ТЦ Краснодара

Суд заключил под стражу 19-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство в торговом центре Краснодара. Инцидент произошел 20 июня в ТЦ «West Mall», где обвиняемый нанес множественные ножевые ранения посетителям.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Первомайский районный суд Краснодара заключил под стражу 19-летнего молодого человека, обвиняемого в нападении с ножом на посетителей торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, 20 июня в торговом центре «West Mall» обвиняемый беспричинно напал на посетителей, нанося им удары ножами. 41-летняя женщина скончалась от полученных травм, еще несколько человек получили ранения.

По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу до 20 августа 2026 года. Ему предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Оба преступления, по версии следствия, были совершены общеопасным способом из хулиганских побуждений.