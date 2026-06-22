Суд арестовал 19-летнего обвиняемого в нападении с ножом в ТЦ Краснодара

По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу до 20 августа 2026 года. Ему предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Оба преступления, по версии следствия, были совершены общеопасным способом из хулиганских побуждений.