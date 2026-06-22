В Прикамье бухгалтер полиции похитила более 5 млн рублей

Её признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Суд приговорил её к трём годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей. Также с осуждённой взыскали причинённый государству ущерб. Приговор не вступил в законную силу.