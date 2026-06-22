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В Прикамье бухгалтер полиции похитила более 5 млн рублей

Женщина вносила в электронные реестры недостоверные сведения о перечислении денежных средств.

Бухгалтер отдела полиции в Соликамске похитила более 5 млн рублей, сообщает прокуратура Пермского края.

Суд установил, что с 2019 по 2024 год женщина вносила в электронные реестры недостоверные сведения о перечислении денежных средств. Таким образом она похитила более 5 миллионов рублей.

Её признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Суд приговорил её к трём годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей. Также с осуждённой взыскали причинённый государству ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в Перми мужчина выплатил компенсацию за то, что публично оскорблял бывшую девушку в социальных сетях.