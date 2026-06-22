Руки бы оторвать! Как победить вандалов в наших городах

«Записи с некоторых городских камер видеонаблюдения нет-нет, да и пополнят “коллекцию” дурости, которую можно описать хорошо известной поговоркой: “Сила есть — ума не надо”, — прокомментировал видео из вокзального перехода градоначальник. Он добавил, что теперь видео будет работать на полицию. Ну, а камеру специалисты быстро обратно ввели в строй. После удара камера потеряла фиксацию, но записывать продолжала. Парень, видимо, на это не рассчитывал.