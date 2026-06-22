Как победить вандалов в наших городах

Средь бела дня изо всех сил молодой человек бьёт по камере видеонаблюдения в людном переходе на Московском вокзале. Вряд ли прохожий ожидал, что видео его подсудного поступка «расшарит» мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Парня, даже не нижегородца, вскоре нашли и наказали.
Но где гарантия, что у него снова не зачешутся руки? И какой должна быть ответственность за вандализм, чтобы миллиарды рублей на благоустройство казна тратила не напрасно? Разбирался nn.aif.ru.
«Коллекция» дурости.
«Записи с некоторых городских камер видеонаблюдения нет-нет, да и пополнят “коллекцию” дурости, которую можно описать хорошо известной поговоркой: “Сила есть — ума не надо”, — прокомментировал видео из вокзального перехода градоначальник. Он добавил, что теперь видео будет работать на полицию. Ну, а камеру специалисты быстро обратно ввели в строй. После удара камера потеряла фиксацию, но записывать продолжала. Парень, видимо, на это не рассчитывал.
Уже на следующий день дерзкого вандала нашли. Как сообщило Главное управление МВД России по региону, 21-летний житель Дзержинска ответит за содеянное, в его отношении составили протоколы об административных правонарушениях по статьям 7.17 и 0.1 КоАП РФ — по факту мелкого хулиганства и уничтожения или повреждения чужого имущества. В совокупности наказания молодому человеку грозит штраф до 2000 ₽ или 15 суток административного ареста.
«Последствия вандализма для городского имущества всегда поправимы, а вот для дальнейшей беспроблемной жизни самих вандалов — не факт», — пишет мэр.
Но адекватно ли наказание для любителя выместить гнев и злобу на чужом добре?
«Гормоны при полном отсутствии воспитания».
Камеры видеонаблюдения теперь пристально следят и за тактильными макетами старинных храмов в центре Нижнего Новгорода. Когда макеты, позволяющие незрячим людям получить представление о нижегородских достопримечательностях, только установили, они начали страдать от рук неизвестных один за другим. Например, с куполов мини-храмов кто-то отломил более ста православных крестов.
«И это вряд ли сатанисты, — предположил глава региона Глеб Никитин. — Это либо безмозглые алкаши, либо кринжовые малолетние хулиганы, у которых или умственная недоразвитость, или гормоны при полном отсутствии воспитания. И родители тоже несут за это ответственность».
Кресты на тактильных макетах храмов починили, потратив на это деньги из областной казны. Но эти средства явно могли пойти на более нужные дела, если б не чьи-то ручонки!
Вандалы промышляют не только в областном центре. В туристическом Городце на всю зиму закрыли благоустроенные ранее общественные туалеты — о таком решении глава Городецкого округа Александр Мудров заявил в октябре 2025 года.
До этого решения неизвестные сломали в общественных уборных часть конструкций, разбросали повсюду мусор и испачкали новую сантехнику. Судя по фото, такое ощущение, что в раковине кто-то мыл грязные ботинки, не иначе.
«Методы по типу “контролировать подростков”, “устанавливать камеры”, “патрулировать парки” — это траты из муниципального бюджета, — добавляет Александр Мудров. — Вести себя хорошо куда дешевле. Будем готовить туалеты к весеннему сезону. И постараемся за эту зиму подготовить и местную публику».
Пока сообщений об актах вандализма в городецких общественных туалетах не поступало. Видимо, воспитательные меры сработали.
Хотят хаоса.
Так как же наказать зарвавшихся вандалов? Не только же штрафом в 2000 рублей по совокупности двух статей КоАП?
В Уголовном кодексе РФ есть статья «Вандализм». Однако в 2025 году в Нижегородской области по данной статье в 2025 году не возбуждали ни одного уголовного дела, сообщает региональный полицейский главк.
Обычно подобные действия квалифицируют по другой статье — статье 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Она предусматривает штраф до 40 тыс. руб., а в случае значительного ущерба — до двух лет лишения свободы. И таких уголовных дел в Нижегородской области в минувшем году было почти 50.
«У людей в голове хаос, и они хотят, чтобы хаос был вокруг, — объясняет полковник милиции в отставке Евгений Макаров. — Многие так выказывают ненависть к обществу, свою нереализованность. На специфическом жаргоне их пренебрежительно называют “бакланами” — мол, головы нет на плечах. Им часто и наказание не становится уроком. Всё же многое зависит от воспитания в семье».
Нижегородцы в социальных сетях бурно обсуждают, что же делать с вандалами. «Надо наказывать жёстче и желательно рублём или принудительными работами, тогда отпадёт желание портить казённое имущество», — считает пользователь Вячеслав С.
«Дело не в наказании, а в воспитании. Руки бы оторвать таким!» — негодует пользователь под ником Ирина В.
«На мой взгляд, всё, что можно делать в городе для некоторых людей, — это сортир, и то открытый и бетонный», — уверен пользователь под ником Александр И.