Мошенники выманили у двух жительниц Волгограда 4,5 миллиона рублей

Злоумышленники звонили пожилой женщине с 2 по 8 июня 2026 года. Они убедили ее, что с ее банковскими накоплениями проводят несанкционированные операции и переводят их в недружественное государство. Испугавшись за свои сбережения, пенсионерка сняла со счета 1 миллион рублей и попросила свою 47-летнюю племянницу перевести деньги на «безопасные счета». Родственница выполнила просьбу и заодно перевела мошенникам еще и свои 3,5 миллиона рублей. Через несколько дней женщины поняли, что их обманули, и обратились в полицию.