Гусев: Пострадавшие при атаке по Воронежу находятся в крайне тяжелом состоянии

Среди пострадавших при ракетной атаке ВСУ по Воронежу есть люди в крайне тяжелом состоянии. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона провел заседание оперативного штаба в связи с сегодняшней атакой ВСУ.
По словам Гусева, количество пострадавших уточняется. Ранее губернатор сообщал о трех пострадавших, среди которых один человек — в тяжелом состоянии.
В понедельник днем в регионе была объявлена ракетная опасность. Позднее Гусев сообщил, что дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько «высокоскоростных воздушных целей».
В пределах отдельных улиц Железнодорожного района города был введен режим ЧС. Сейчас идет ликвидация последствий атаки.
Как сообщал ранее Гусев, в результате удара были повреждены производственные объекты одного из предприятий города. Территория предприятия еще осматривается.
Также повреждены фасады и остекление ближайших многоквартирных домов и ряд автомобилей.