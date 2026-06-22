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Гусев: Пострадавшие при атаке по Воронежу находятся в крайне тяжелом состоянии

Среди пострадавших при ракетной атаке ВСУ по Воронежу есть люди в крайне тяжелом состоянии. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Александр Гусев.

Среди пострадавших при ракетной атаке ВСУ по Воронежу есть люди в крайне тяжелом состоянии. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона провел заседание оперативного штаба в связи с сегодняшней атакой ВСУ.

По словам Гусева, количество пострадавших уточняется. Ранее губернатор сообщал о трех пострадавших, среди которых один человек — в тяжелом состоянии.

В понедельник днем в регионе была объявлена ракетная опасность. Позднее Гусев сообщил, что дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько «высокоскоростных воздушных целей».

В пределах отдельных улиц Железнодорожного района города был введен режим ЧС. Сейчас идет ликвидация последствий атаки.

Как сообщал ранее Гусев, в результате удара были повреждены производственные объекты одного из предприятий города. Территория предприятия еще осматривается.

Также повреждены фасады и остекление ближайших многоквартирных домов и ряд автомобилей.

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