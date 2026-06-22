СК России установит причастных к атаке на Воронеж днём 22 июня

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что после сбития над столицей Черноземья нескольких высокоскоростных воздушных целей на левом берегу скорректировали движение транспорта. В частности, проезд ограничен на участке Ленинского проспекта, а также на двух улицах. Подробнее об атаке на город — в нашем материале.