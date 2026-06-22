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СК России установит причастных к атаке на Воронеж днём 22 июня

В результате действий украинских вооружённых формирований пострадали как минимум три человека.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники СК России будут расследовать преступление украинских вооружённых формирований против мирных жителей Воронежа, совершённое в понедельник, 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент известно, что в результате атаки ВСУ на город пострадали три человека. Точное количество раненых уточняется, поскольку специалисты продолжают осматривать территорию повреждённого предприятия.

В ходе расследования СК даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступления.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что после сбития над столицей Черноземья нескольких высокоскоростных воздушных целей на левом берегу скорректировали движение транспорта. В частности, проезд ограничен на участке Ленинского проспекта, а также на двух улицах. Подробнее об атаке на город — в нашем материале.