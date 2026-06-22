Микроавтобус сбил насмерть дорожного рабочего под Могилевом. Подробности сообщает УВД Могилевского облисполкома.
Днем в понедельник, 22 июня, за рулем микроавтобуса Fiat находился 51-летний водитель. Он ехал по автодороге Р-122 Могилев-Чериков-Костюковичи в крайней правой полосе и сбил двух рабочие. Они шли в попутном направлении к месту выполнения дорожных работ на указанном участке.
В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летний рабочий погиб, его 44-летнего коллегу доставили в больницу с травмами.
Микроавтобус сбил насмерть дорожного рабочего в Могилевском районе. Фото: телеграм-канал УВД Могилевского облисполкома.
Кстати, МЧС предупредило белорусов о деформации асфальта из-за жары.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли белорусам аномальную жару на неделе с 22 по 28 июня.
А вот что произошло на озере под Минском, где утонул 17-летний подросток, а его друзья сообщили об этом МЧС только через два часа.