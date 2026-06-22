3 человека погибли и 11 пострадали при лобовом ДТП в Крыму

В Крыму до трех человек возросло число погибших в результате лобового столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом. Травмы различной степени тяжести получили 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
По данным ведомства, четверо пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Еще семеро человек были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Ранее прокуратура республики сообщила, что ДТП произошло 21 июня на автодороге Красноперекопск — Симферополь, в районе села Открытое. Водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter.
По факту смертельной аварии проводится проверка, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.