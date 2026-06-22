Состояние стабильное: как чувствуют себя раненые при ударе дрона по автобусу

В ведомстве уточнили, что все пятеро детей продолжают лечение в РНПЦ детской хирургии. Состояние взрослого пациента остается без изменений.
«Согласован план дальнейшего лечения. Проводится плановая клиническая работа», — говорится в сообщении.
Отдельно отмечается, что ребенок, которому 19 июня была проведена операция, также находится в удовлетворительном состоянии и остается под наблюдением специалистов.
Ситуация остается на контроле ведомства, добавили в пресс-службе.
Атака ВСУ на автобус.
В среду 17 июня на территории Брянской области дроном ВСУ был атакован белорусский автобус с детской футбольной командой, которая ехала на отдых в Геленджик. В автобусе находилось 44 человека, включая 28 воспитанников футбольного клуба из Речицы.
В результате атаки погибла гражданка Беларуси Виктория Горошко.
Пострадавших доставили в медицинские учреждения Брянской области. Как сообщили в министерстве здравоохранения, пострадавшие получили минно-взрывные травмы.
В четверг утром травмированные белорусы были вывезены в республику.
Белорусский лидер Александр Лукашенко оценил атаку дрона ВСУ как «открытый фашизм».
В белорусский МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Украины Иван Новицкий — ему заявили протест в связи с инцидентом.