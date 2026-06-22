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Состояние стабильное: как чувствуют себя раненые при ударе дрона по автобусу

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Состояние пятерых детей, пострадавших в результате атаки беспилотника на автобус в Брянской области, оценивается как удовлетворительное, взрослый пациент стабилен, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В ведомстве уточнили, что все пятеро детей продолжают лечение в РНПЦ детской хирургии. Состояние взрослого пациента остается без изменений.

«Согласован план дальнейшего лечения. Проводится плановая клиническая работа», — говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что ребенок, которому 19 июня была проведена операция, также находится в удовлетворительном состоянии и остается под наблюдением специалистов.

Ситуация остается на контроле ведомства, добавили в пресс-службе.

Атака ВСУ на автобус.

В среду 17 июня на территории Брянской области дроном ВСУ был атакован белорусский автобус с детской футбольной командой, которая ехала на отдых в Геленджик. В автобусе находилось 44 человека, включая 28 воспитанников футбольного клуба из Речицы.

В результате атаки погибла гражданка Беларуси Виктория Горошко.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения Брянской области. Как сообщили в министерстве здравоохранения, пострадавшие получили минно-взрывные травмы.

В четверг утром травмированные белорусы были вывезены в республику.

Белорусский лидер Александр Лукашенко оценил атаку дрона ВСУ как «открытый фашизм».

В белорусский МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Украины Иван Новицкий — ему заявили протест в связи с инцидентом.

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