«Серёга, давай уже, стреляй!» Сосед опознал жестокого убийцу спустя 34 года

Ирина (все имена изменены. — Ред.) проснулась, почувствовав чьё-то присутствие в темноте. Прежде чем она успела закричать, на её голову накинули одеяло. К шее приставили холодное лезвие ножа. «Тихо, тихо, тихо… Говори, где деньги», — прошипел над ухом мужской голос.
В тот день, 7 марта 1992 года, Ирина чудом осталась жива, а её муж погиб от рук бандита. 34 года преступление оставалось нераскрытым. И вот, в наше время, благодаря современным технологиям и прекрасной памяти соседа, который опознал убийцу спустя три десятилетия, справедливость восторжествовала. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Кровавая ночь.
Весенним вечером 1992 года в хутор Сазонов Каменского района Ростовской области прибыла компания из трёх молодых мужчин. У них не было денег на развлечения и дорогу, и они решили ограбить кого-нибудь из местных жителей. Их первым «объектом» стал фермер Сергей.
Злоумышленники постучались к нему, пытаясь выманить хозяина на улицу под предлогом покупки мяса. Сергей ответил, что прийти они могут завтра утром. В ответ он услышал угрозу: «Выходи, а то пулю в лоб получишь». Поняв, что незваные гости пришли не за продуктом, а за его сбережениями, фермер благоразумно остался дома.
Тогда, движимая азартом и вседозволенностью, троица выбрала новую цель — дом по соседству, где женщина, по слухам, работала кассиром.
Они действовали слаженно: перерезали телефонный кабель, вытащили стекло из окна. Один из бандитов накрыл хозяйку одеялом, держал у её горла нож, двое других рыскали по комнатам в поисках ценностей. Услышав шум, проснулся муж женщины Анатолий, который спал в соседней комнате. Он бросился на помощь своей жене. Тут и разыгралась кровавая драма, участником, которой стал сосед Сергей.
Он, встревоженный ночными «покупателями», решил пойти к Анатолию, у которого был телефон, чтобы вызвать милицию. Выходя, на всякий случай, прихватил с собой кухонный нож.
Подойдя к дому соседа, Сергей обнаружил, что входная дверь распахнута. Он прошёл по коридору в комнату и буквально нос к носу столкнулся с одним из тех самых ночных «покупателей». Незнакомец резко спросил, что ему нужно, а потом крикнул: «Мочи его!», после чего выбил ногой нож из рук Сергея.
В этот момент из соседней комнаты вышли второй бандит и Анатолий. Раненый хозяин дома, падая, вцепился в преступника, у которого был окровавленный нож.
Сосед рухнул на пол. А Сергей сцепился со вторым бандитом, выбил из его рук оружие и нанёс ответный удар. Понимая, что против него трое, Сергей решил пойти на хитрость. Чтобы отпугнуть грабителей, он громко крикнул, обращаясь к несуществующему напарнику: «Серёга, давай уже стреляй!».
Услышав это, троица схватила добычу — 1500 рублей (по тем временам целое состояние) — и скрылась.
Анатолия спасти не удалось. Шесть ножевых ранений, одно из которых пробило лёгкое и задело нижнюю полую вену, стали смертельными.
Следствие в 1992 году зашло в тупик. Свидетели помнили лишь детали: трое парней, один из них носил с собой серебристую тряпичную сумку, из которой доставал дорогие сигареты. На месте преступления остался окурок и микроскопический отпечаток пальца на стекле. Дело легло на полку.
Возмездие спустя десятилетия.
Только спустя 34 года современные технологии позволили следователям поднять архивные дактилоскопические карты. Отпечаток, оставленный в доме в марте 1992-го, «заговорил». Стало известно, что он принадлежит Игорю.
Когда оперативные работники пришли к нему, тот был уже совсем другим человеком. Положительные характеристики, малолетние дети, размеренная жизнь. На суде он избрал хитрую линию защиты: признался в грабеже, но напрочь отрицал убийство.
«У меня даже ножа не было! Мы просто хотели ограбить кассиршу. А Анатолия зарезал кто-то из моих друзей, пока я был в другой комнате», — уверял суд 54-летний преступник.
Но следователи методично, по крупицам, собрали мозаику из прошлого. Решающими стали показания соседа Сергея. Он опознал в подсудимом того самого парня с окровавленным ножом, с которым в 1992 году дрался в коридоре.
Защита пыталась сыграть на сроках. Мол, прошло больше 15 лет, срок давности за разбой истёк (суд действительно прекратил преследование по эпизоду грабежа). Но статья за умышленное убийство из корыстных побуждений (п. «а» ст. 102 УК РСФСР) в те годы предполагала высшую меру — расстрел.
«Преступление не утратило общественной значимости. Освобождение от наказания противоречило бы задачам уголовного законодательства и принципам социальной справедливости», — сухо, но жёстко резюмировал суд, отклоняя ходатайства об освобождении по давности.
Вместо смертной казни, которая по закону не могла быть применена из-за истечения сроков, суд в 2025 году назначил Игорю 12 лет строгого режима. Кроме того, суд взыскал с убийцы 1,5 млн рублей в пользу сына жертвы в счёт морального вреда.