13 человек погибли и 66 пострадали при взрыве на заводе в Катаре

В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в Катаре погибли 13 человек, еще 66 получили ранения. Об этом сообщил глава государственной энергетической компании QatarEnergy Саад аль-Кааби.
По словам руководителя компании, инцидент является несчастным случаем и не имеет признаков диверсии. Он также заверил, что произошедшее не повлияет на объемы экспорта природного газа из Катара.
Ранее Министерство внутренних дел Катара сообщало, что в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан 54 человека получили ранения, 18 пропали без вести.