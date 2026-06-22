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13 человек погибли и 66 пострадали при взрыве на заводе в Катаре

На газоперерабатывающем заводе в Катаре произошел взрыв, унесший жизни 13 человек и ранивший 66. Глава QatarEnergy назвал инцидент несчастным случаем и заявил, что на экспорт газа он не повлияет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в Катаре погибли 13 человек, еще 66 получили ранения. Об этом сообщил глава государственной энергетической компании QatarEnergy Саад аль-Кааби.

По словам руководителя компании, инцидент является несчастным случаем и не имеет признаков диверсии. Он также заверил, что произошедшее не повлияет на объемы экспорта природного газа из Катара.

Ранее Министерство внутренних дел Катара сообщало, что в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан 54 человека получили ранения, 18 пропали без вести.

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