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Количество пострадавших от атаки ВСУ на Воронеж 22 июня растет

Оперативные службы и медики оказывают помощь пострадавшим от ракетной атаки на Воронеж.

В Воронеже растет число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж 22 июня. Об этом сообщил председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов.

Для обращения пострадавших и уточнения места нахождения госпитализированных горожан региональный минздрав открыл «горячую линию». Звонить можно по телефону +7 (473) 212−59−66.

На нескольких улицах Железнодорожного района введен режим ЧС. На месте падения обломков воздушной цели работают оперативные службы, прокуратура и сотрудники управы.

Мэрия заявила о готовности развернуть пункты временного пребывания для жителей пострадавших домов.

Напомним, в результате атаки ВСУ официально пострадавшими числятся 3 человека. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Повреждены производственное здание, жилые дома и автомобили.