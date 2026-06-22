На трассе в Цимлянском районе Дона при обгоне погибли два водителя

Авария произошла вечером 21 июня на автодороге «Шахты — Цимлянск — Суровикино». По предварительным данным, 35-летний водитель «ВАЗа» пошёл на обгон и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Hyundai.От полученных травм оба мужчины, управлявшие машинами, скончались на месте до приезда медиков. Еще один участник поездки, 30-летний пассажир, получил серьёзные травмы и был экстренно госпитализирован. Сейчас инспекторы выясняют все детали случившейся трагедии.