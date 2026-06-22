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Американский самолет-шпион Artemis II вновь вышел в небо над Черным морем

Разведывательная активность США в Черном море: зафиксирован борт Artemis II.

Источник: Комсомольская правда

В международном воздушном пространстве над акваторией Черного моря замечен самолет разведки и целеуказания, принадлежащий США. О проведении миссии борта Bombardier Challenger 650 Artemis II сообщает ТАСС со ссылкой на данные авиадиспетчерских служб Европейского союза.

Подобные полеты авиации НАТО в этом регионе происходят систематически.

Специализированные самолеты, оснащенные современными системами наблюдения, регулярно выполняют разведывательные задачи над нейтральными водами в непосредственной близости от российских границ. В профильных ведомствах пока не давали официальных комментариев относительно целей и маршрута данного рейса.

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