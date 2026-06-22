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Торговый центр в Краснодаре закрыт после нападения парня с мачете

Торговый центр в Краснодаре не открыли после нападения 19-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре до сих пор не открылся торговый центр на Западном Обходе, где 20 июня 19-летний парень напал на посетителей. С собой в здание он пронес мачете, убил им женщину и ранил трех человек.

После этого поднялся с первого на третий этаж, забежал в детский игровой центр и устроил пожар. Там неадекват был задержан участником СВО и передан полиции.

После Ч из торгового центра эвакуировали покупателей. Уже вторые сутки магазин не работает.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в ТЦ West Mall.

19-летнему парню сейчас предъявлено обвинение за убийство и попытку убийства. До 20 августа он будет находиться в СИЗО.