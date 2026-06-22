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В Кузбассе две женщины подожгли ТЦ после ссоры в кафе

Две обиженные женщины устроили поджог в ТЦ на Кузбассе и теперь могут сесть за решетку на срок до пяти лет.

Источник: Комсомольская правда

На Кузбассе полицейские выяснили, что пожар в ТЦ в Прокопьевске произошел из-за двух обиженных женщин. О вопиющем случае рассказывает издание vse42.ru.

По данным официального представителя МВД Ирины Волк, инцидент произошел в апреле. Две посетительницы отдыхали в кафе на цокольном этаже, там они поругались с другими гостями, и охранник выгнал скандалисток на улицу. Женщины вызвали такси и уехали, однако по дороге они решили отомстить.

Подружки нашли канистру с бензином, вернулись к ТЦ, облили горючим деревянные палеты в зоне погрузки и подожгли их. К тому времени кафе закрылось, людей внутри не было, и никто не пострадал.

Пламя оказалось настолько сильным, что повредило стены и силовой кабель. Также огонь полностью уничтожил припаркованный рядом автомобиль. Общий ущерб из-за пожара оценили в 3,5 миллиона рублей.

Сначала специалисты предполагали короткое замыкание. Однако позже они обнаружили следы поджога. По записям камер видеонаблюдения полиция вычислила подозреваемых и задержала их.

Женщин отпустили под подписку о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело о поджоге. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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