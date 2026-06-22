В Кузбассе две женщины подожгли ТЦ после ссоры в кафе

По данным официального представителя МВД Ирины Волк, инцидент произошел в апреле. Две посетительницы отдыхали в кафе на цокольном этаже, там они поругались с другими гостями, и охранник выгнал скандалисток на улицу. Женщины вызвали такси и уехали, однако по дороге они решили отомстить.