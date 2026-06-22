Воронежец ответит в суде за передачу спецслужбам сведений о военнослужащих

В Воронеже 48-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 22 июня.
По версии следствия, горожанин являлся противником специальной военной операции и в октябре 2023 года начал сотрудничать с представителями спецслужб иностранного государства. Следуя указаниям, мужчина собирал и передавал им сведения о военнослужащих и используемых ими автомобилях.
Преступная деятельность воронежца была пресечена сотрудниками ФСБ.