Воронежец ответит в суде за передачу спецслужбам сведений о военнослужащих

По версии следствия, горожанин являлся противником специальной военной операции и в октябре 2023 года начал сотрудничать с представителями спецслужб иностранного государства. Следуя указаниям, мужчина собирал и передавал им сведения о военнослужащих и используемых ими автомобилях.