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Воронежец ответит в суде за передачу спецслужбам сведений о военнослужащих

48-летнего мужчину обвиняют в госизмене.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже 48-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 22 июня.

По версии следствия, горожанин являлся противником специальной военной операции и в октябре 2023 года начал сотрудничать с представителями спецслужб иностранного государства. Следуя указаниям, мужчина собирал и передавал им сведения о военнослужащих и используемых ими автомобилях.

Преступная деятельность воронежца была пресечена сотрудниками ФСБ.