Жительница Воронежа отдала мошенникам 2,6 миллиона после СМС-сообщения

68-летняя жительница Воронежа стала жертвой телефонных мошенников. Женщина сообщила в полицию, что 18 июня на мобильный телефон ей поступило смс-сообщение с предложением вступить в общедомовой чат, перейдя по ссылке. Нажав на ссылку, горожанка получила новое СМС с сообщением о взломе портала «Госуслуг» и указанием связаться по телефону, указанному в сообщении, если это не она.