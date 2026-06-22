В Архангельске при взрыве гранаты пострадали три человека

По данным ведомства, инцидент произошел в районе Кирпичного Завода. Двое местных жителей — мужчина и женщина — распивали спиртные напитки возле гаражей. К ним подошел знакомый, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого пришедший мужчина начал угрожать, что взорвет принесенную с собой гранату, после чего произошел взрыв.