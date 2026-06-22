В Архангельске при взрыве гранаты пострадали три человека

В поселке Цигломень в Архангельске три человека получили ранения в результате детонации, предварительно, гранаты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.
По данным ведомства, инцидент произошел в районе Кирпичного Завода. Двое местных жителей — мужчина и женщина — распивали спиртные напитки возле гаражей. К ним подошел знакомый, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого пришедший мужчина начал угрожать, что взорвет принесенную с собой гранату, после чего произошел взрыв.
В результате ЧП серьезные травмы получили все трое участников. Инициатор конфликта лишился правой руки ниже локтя. Второй мужчина получил множественные осколочные ранения. Женщина также пострадала, но от госпитализации отказалась.
Следственным управлением УМВД России по Архангельску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). В настоящее время опрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, устанавливается тип взрывного устройства и источник его происхождения.