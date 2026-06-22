В Ростовской области за час задержали угонщика автомобиля

Двадцатипятилетний местный житель решил прокатиться на чужой машине. Увидев на парковке у магазина бронзовый Nissan Tiida с работающим двигателем и открытыми дверями, он без труда сел за руль и отправился колесить по городу. Поездка оказалась недолгой. Когда топливо подошло к концу, любитель чужих автомобилей заехал на заправку. Не сумев открыть лючок бензобака, он привлек к себе внимание. Буквально через час после объявления машины в розыск стражи порядка уже задержали незадачливого водителя прямо на АЗС. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за неправомерное завладение транспортом. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Стражи порядка напоминают автовладельцам: даже отлучаясь на минуту, всегда глушите мотор и ставьте машину на сигнализацию.