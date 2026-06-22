«Мажор» на иномарке пытался задавить мужчину на юге Волгограда

Безобразную сцену заснял на видео житель Красноармейского района Волгограда. Мужчина стал свидетелем того, как молодой «мажор» на иномарке устроил дрифт на улицах города. А после попытался сбить машиной волгоградца, который снимал происходящее на телефон.
По словам Олега Залипаева, опубликовавшего ролик в соцсети, второго участника инцидента зовут Максим. И он дважды пытался совершить умышленный наезд на стоявшего на обочине пешехода.
Горожанин не смог устоять на ногах, когда водитель резко сдал назад. А, поднявшись, пристыдил автомобилиста, что тот передвигается на иномарке без номеров. В ответ на просьбу пострадавшего показать лицо, водитель резко нажал на газ и скрылся.
Ранее стало известно, почему в Карелии прекратили расследовать дело о гибели туристов из Волгограда в Белом море.