Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мажор» на иномарке пытался задавить мужчину на юге Волгограда

В ответ на просьбу пострадавшего показать лицо, водитель резко нажал на газ и скрылся.

Безобразную сцену заснял на видео житель Красноармейского района Волгограда. Мужчина стал свидетелем того, как молодой «мажор» на иномарке устроил дрифт на улицах города. А после попытался сбить машиной волгоградца, который снимал происходящее на телефон.

По словам Олега Залипаева, опубликовавшего ролик в соцсети, второго участника инцидента зовут Максим. И он дважды пытался совершить умышленный наезд на стоявшего на обочине пешехода.

Горожанин не смог устоять на ногах, когда водитель резко сдал назад. А, поднявшись, пристыдил автомобилиста, что тот передвигается на иномарке без номеров. В ответ на просьбу пострадавшего показать лицо, водитель резко нажал на газ и скрылся.

Ранее стало известно, почему в Карелии прекратили расследовать дело о гибели туристов из Волгограда в Белом море.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше