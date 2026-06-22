«Мажор» на иномарке пытался задавить мужчину на юге Волгограда

Горожанин не смог устоять на ногах, когда водитель резко сдал назад. А, поднявшись, пристыдил автомобилиста, что тот передвигается на иномарке без номеров. В ответ на просьбу пострадавшего показать лицо, водитель резко нажал на газ и скрылся.