Митрополит Леонтий назвал атаку ВСУ на Воронеж оскорблением памяти предков

Напомним, что около полудня после объявления в Воронежской области ракетной опасности в небе над столицей Черноземья уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей. В результате атаки со стороны ВСУ пострадали как минимум три человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии. Повреждения получили предприятие, дома, а также ряд автомобилей.