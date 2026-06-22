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Митрополит Леонтий назвал атаку ВСУ на Воронеж оскорблением памяти предков

Владыка обратился к жителям региона 22 июня.

Источник: АиФ Воронеж

Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий обратился к жителям региона после атаки ВСУ на столицу Черноземья в понедельник, 22 июня, в День памяти и скорби. Слова Владыки опубликовали на сайте Воронежской епархии.

Как отмечает митрополит Леонтий, в день 85-летия с начала Великой Отечественной войны такие действия со стороны ВСУ являются оскорблением памяти ветеранов.

«Причинён не только ущерб здоровью и имуществу граждан — совершено оскорбление памяти наших предков, которые в грозные 1941−1945 годы плечом к плечу с нашими украинскими братьями отстаивали великую общую родную страну», — заявил Владыка.

В своём обращении священнослужитель добавил, что молится о скорейшем выздоровлении пострадавших, а также призвал верующих к молитве и выразил надежду на защиту страны.

Напомним, что около полудня после объявления в Воронежской области ракетной опасности в небе над столицей Черноземья уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей. В результате атаки со стороны ВСУ пострадали как минимум три человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии. Повреждения получили предприятие, дома, а также ряд автомобилей.

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