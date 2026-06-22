В Ростовской области рассекретили архивы по делам изменников Родины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Речь идёт о докладной записке «О результатах следствия по делу изменника Родины, активного карателя Агеева», составленной в 1956 году. Во время оккупации Таганрога Агеев был заместителем начальника криминального отдела управления местной полиции. Он участвовал в ликвидации двух подпольных партизанских организаций, возглавляемых Морозовым, Мостовенко и Афоновым.
«Немецкими карательными органами только из-за связи с партизанами было арестовано более 250 человек, 200 из них были расстреляны в Петрушинской балке под Таганрогом. Агееву за разгром партизанских организаций приказом начальника тайной полевой полиции была объявлена благодарность», — сказано в сообщении ведомства.
После освобождения приморского города предатель бежал с оккупантами, а в мае 1945 года перешёл на сторону англичан. Позже он оказался в СССР, но сбежал из фильтрационного лагеря в Новосибирске. Получив документы на чужое имя, преступник почти десять лет скрывался от органов безопасности.
Розыск пособников фашистов вёлся с момента освобождения Ростовской области до конца 1980-х годов. Следователи собирали свидетельства очевидцев, чтобы привлечь военных преступников к ответственности.