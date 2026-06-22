В Ростовской области рассекретили архивы по делам изменников Родины

После освобождения приморского города предатель бежал с оккупантами, а в мае 1945 года перешёл на сторону англичан. Позже он оказался в СССР, но сбежал из фильтрационного лагеря в Новосибирске. Получив документы на чужое имя, преступник почти десять лет скрывался от органов безопасности.