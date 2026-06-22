В Воронеже исследовали воздух в районе крупного пожара, возникшего после ракетной атаки

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области отобрали на исследование пробы атмосферного воздуха, а районе мощного пожара на промышленном предприяти, возникшего после падения высокоскоростной воздушной цели в Воронеже 22 июня.
Воздух отбирали на территории ближайшей к месту ЧП жилой застройки, уточнили в ведомстве.
— По результатам лабораторных исследований содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на селитебной территории не превышает гигиенические нормативы, и не представляет угрозы для здоровья населения, — сообщили в управлении.
Напомним, в результате налета ВСУ на Воронеж, по предварительным данным, пострадали три человека. Один находится в крайне тяжелом состоянии.