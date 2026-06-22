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В Воронеже исследовали воздух в районе крупного пожара, возникшего после ракетной атаки

Пробы отобрали на территории ближайшей к месту ЧП жилой застройки.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области отобрали на исследование пробы атмосферного воздуха, а районе мощного пожара на промышленном предприяти, возникшего после падения высокоскоростной воздушной цели в Воронеже 22 июня.

Воздух отбирали на территории ближайшей к месту ЧП жилой застройки, уточнили в ведомстве.

— По результатам лабораторных исследований содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на селитебной территории не превышает гигиенические нормативы, и не представляет угрозы для здоровья населения, — сообщили в управлении.

Напомним, в результате налета ВСУ на Воронеж, по предварительным данным, пострадали три человека. Один находится в крайне тяжелом состоянии.

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