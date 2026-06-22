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В Ростове двухлетний малыш погиб под колесами иномарки во дворе

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Трагедия произошла возле дома № 63/17 на улице 40-летия Победы. Двадцатидевятилетний водитель кроссовера Haval Jolion выезжал из придомовой территории. Как только шлагбаум открылся, мужчина начал движение и наехал на двухлетнего ребенка, который в этот момент находился прямо на пешеходном переходе. Малыша экстренно госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь. Правоохранители в очередной раз призывают взрослых быть предельно внимательными и не оставлять маленьких детей без присмотра вблизи дорог.