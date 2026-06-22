В Калининграде микрик сбил 10-летнего ребенка

В Калининграде на ул. Камской микроавтобус «Мерседес» при выезде с прилегающей территории сбил 10-летнего велосипедиста. О то, что случилось сегодня, 22 июня, около 12:45, рассказали в пресс-службе ГАИ.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок, который ехал на велосипеде, получил травмы. Мальчика госпитализировали.
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