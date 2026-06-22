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До 14 увеличилось число раненных в результате удара ВСУ по автобусу в Горловке

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате атаки украинского БПЛА на автобус в городе число пострадавших достигло 14 человек. Эту информацию он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Количество раненных в результате украинской агрессии горловчан возросло до 14», — написал Приходько.

Напомним, ранее сообщалось, что в Калининском районе Горловки на пассажирский автобус с БПЛА был сброшен взрывоопасный предмет. Стоит отметить, что транспортное средство было атаковано в час пик. До этого было известно о 12 пострадавших.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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