Пять человек погибли при ракетной атаке ВСУ на Воронеж

Сильнее всего при атаке повреждено промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, добавил господин Гусев. Большинство сотрудников не пострадали, так как успели укрыться в убежище. Пожар потушен, продолжается разбор завалов. В воздухе не обнаружено превышений концентраций опасных веществ. Кроме того, при падении обломков БПЛА было повреждено 10 многоквартирных домов и шесть частных. Власти получили 50 обращений о поврежденных автомобилях.