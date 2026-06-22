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Два человека пострадали в результате атак БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область.

Источник: Комсомольская правда

Два человека пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба региона в Telegram-канале.

В селе Белянка Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю. Мужчину с раной теменной области и открытым переломом голени доставили в городскую больницу. Второй пострадавший получил осколочное ранение грудной клетки. Его также транспортируют в областную клиническую больницу.

«По оценке медиков, оба находятся в тяжёлом состоянии. Машина загорелась — возгорание ликвидировано», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Запорожской области маленький ребенок и женщина пострадали из-за детонации беспилотника Вооруженных сил Украины. В каком состоянии находятся пострадавшие, неизвестно.

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