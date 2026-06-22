Пять человек стали жертвами ракетной атаки ВСУ на Воронеж

«Мы понесли сегодня крайне тяжёлые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», — написал Гусев в Telegram-канале.