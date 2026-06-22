В Воронеже из-за удара ВСУ повреждены десять многоквартирных домов

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Десять многоквартирных и шесть частных домов были повреждены в Воронеже в результате удара ВСУ, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли», — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
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