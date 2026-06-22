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Гусев: пять человек погибли в результате ракетной атаки на Воронеж

Десятки человек обратились за помощью в медорганизации.

Источник: Аргументы и факты

Пять человек погибли в результате ракетной атаки на Воронеж днем 22 июня, сообщил губернатор Александр Гусев.

Десятки человек обратились за помощью в медорганизации. Большую часть из них уже отпустили домой.

«От себя лично и от всего правительства области выражаю соболезнования родным и близким погибших. Всем раненым желаем скорейшего выздоровления», — сказал глава региона.

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