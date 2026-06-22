Семьям погибших при ракетной атаке ВСУ в Воронеже выплатят компенсации

«Всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь. В соответствии с установленным ранее порядком семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, а получившим серьёзные ранения — по 300 тысяч рублей. Поручил провести и адресную работу с семьями погибших», — написал губернатор в Telegram-канале.