Гусев: При ракетной атаке на Воронеж погибли пять человек

В результате ракетной атаки на Воронеж погибли пять человек. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев вечером в понедельник, 22 июня, по итогам расширенного заседания оперативного штаба в правительстве региона.
По словам главы области, в медицинские учреждения обратились «несколько десятков» жителей, однако большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым.
Ранее власти сообщали, что дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько «высокоскоростных воздушных целей». В регионе была объявлена ракетная опасность, позднее ее отменили. Таким образом, чиновники впервые назвали случившееся ракетной атакой.
Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города. Там возник пожар, открытое горение ликвидировали в 16:30. Сейчас пожар потушен, продолжается разбор конструкций.
Представители Роспотребнадзора провели замеры воздуха. Превышений концентрации опасных веществ не выявлено, утверждают власти.
При падении обломков также повреждены фасады и остекление десяти многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов, в основном у них повреждены кровли. Кроме того, поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.
Гусев сообщил, что всем пострадавшим при атаке окажут помощь. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Жители, получившие серьезные ранения, получат по 300 тысяч рублей. Губернатор также поручил провести адресную работу с семьями погибших.
Гусев отдельно призвал жителей серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. По его словам, большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и не пострадала, несмотря на значительные повреждения здания.