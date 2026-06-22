Пять человек погибли при ракетном ударе по Воронежу

По словам главы региона, большинство обратившихся за медицинской помощью граждан после осмотра отпущены домой. Основной удар пришелся на промышленное предприятие в левобережной части города, где возник пожар. Открытое горение удалось ликвидировать к 16:30, в настоящий момент огонь полностью потушен, однако работы по разбору завалов продолжаются. Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха — превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.