Пять человек погибли при ракетном ударе по Воронежу

В результате ракетной атаки на Воронеж погибли пять человек, десятки пострадали. Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел расширенное заседание оперативного штаба, где озвучил предварительные данные о последствиях удара.
По словам главы региона, большинство обратившихся за медицинской помощью граждан после осмотра отпущены домой. Основной удар пришелся на промышленное предприятие в левобережной части города, где возник пожар. Открытое горение удалось ликвидировать к 16:30, в настоящий момент огонь полностью потушен, однако работы по разбору завалов продолжаются. Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха — превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.
Повреждения получили 10 многоквартирных домов (в основном пострадали фасады и остекление) и шесть частных домовладений, где разрушены кровли. Кроме того, поступило около 50 обращений от владельцев поврежденных автомобилей.
Власти окажут помощь пострадавшим. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, получившим тяжелые ранения — по 300 тыс. рублей. Губернатор также поручил провести адресную работу с семьями погибших.
Глава региона отметил, что большинство работников предприятия успели спуститься в укрытие и избежали травм, несмотря на серьезные разрушения. По его словам, пострадали те, кто проигнорировал сигнал ракетной опасности. Гусев призвал жителей серьезнее относиться к предупреждениям экстренных служб.