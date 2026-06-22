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Гусев: Пять человек погибли в Воронеже из-за ракетной атаки ВСУ

Утром 22 июня боевики ВСУ атаковали Воронеж при помощи ракет.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже в результате ракетной атаки ВСУ утром 22 июня погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, наибольшие разрушения получило предприятие в левобережной части города, где возник пожар. Кроме того, повреждены около 50 машин, фасады и остекление десяти многоквартирных домов, а также кровли шести частных домов.

Как писал сайт KP.RU, глава региона сообщил, что среди пострадавших в результате атаки украинских националистов есть люди, чье состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее в понедельник Александр Гусев заявил, что в Воронеже объявлен отбой ракетной опасности. На тот момент было известно о трех пострадавших. Также были повреждены производственные объекты одного из предприятий города. Информация о последствиях уточнялась, на местах работали оперативные службы.

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