Гусев: Пять человек погибли в Воронеже из-за ракетной атаки ВСУ

Ранее в понедельник Александр Гусев заявил, что в Воронеже объявлен отбой ракетной опасности. На тот момент было известно о трех пострадавших. Также были повреждены производственные объекты одного из предприятий города. Информация о последствиях уточнялась, на местах работали оперативные службы.