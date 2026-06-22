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Два человека пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на село Белянка Шебекинского округа. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Источник: Life.ru

По данным властей, FPV-дрон ударил по автомобилю, в котором находились люди. Один из пострадавших получил рану теменной области и открытый перелом голени, его доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода. Второго мужчину с осколочным ранением грудной клетки транспортируют в областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние обоих пострадавших как тяжёлое, им оказывается необходимая помощь.

Между тем в Воронеже в результате атаки ВСУ погибли пять человек. Основной удар пришёлся по промышленному предприятию в левобережной части города, где возник пожар. Открытое горение было локализовано к 16:30, позже пожар полностью потушили. Сейчас на месте продолжаются работы по разбору завалов.

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