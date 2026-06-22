Семьям погибших при ракетной атаке на Воронеж выплатят по 1 млн рублей

Всем пострадавшим при ракетной атаке на Воронеж окажут помощь, заявил губернатор Александр Гусев.
«В соответствии с установленным ранее порядком семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, а получившим серьезные ранения — по 300 тыс. рублей. Поручил провести и адресную работу с семьями погибших», — сказал глава региона.
Ранее стало известно о пяти погибших.
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше