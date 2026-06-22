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Жертвами ракетной атаки ВСУ на Воронеж стали пять человек

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о гибели пяти человек в результате атаки ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

Как заявил глава региона в соцсети, «мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек».

По информации губернатора, за медицинской помощью после удара обратились несколько десятков человек. Власти региона приняли решение о выплатах: семьям погибших будет перечислено по 1 млн рублей, гражданам с тяжелыми ранениями — по 300 тыс. рублей.

Наибольший ущерб, как уточнил Гусев, был нанесен промышленному предприятию в левобережной части города, где после атаки начался пожар. Открытое горение удалось ликвидировать к 16:30, на данный момент пожар полностью потушен, ведется разбор завалов.

Кроме того, повреждения зафиксированы в десяти многоквартирных домах, пострадали фасады и остекление. В частном секторе ущерб нанесен шести строениям, преимущественно их кровлям.

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