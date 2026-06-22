Работник нижегородского завода внезапно умер на работе

Контролер качество продукции нижегородского ООО «НижЦинк» умер на работе. Об этом сообщили в Гострудинспекции региона.
Несчастный случай произошел 17 июня. Мужчина работал в ночную смену. Внезапно он почувствовал себя плохо и отпросился пораньше на обеденный перерыв. С перерыва он так и не вернулся.
В ночь на 18 июня коллеги нашли 43-летнего контролера без призныков жизни. Прибывшая бригада «скорой» была вынуждена констатировать смерть работника.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске сотрудник мясокомбината внезапно умер на работе.