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Работник нижегородского завода внезапно умер на работе

Он почувствовал себя плохо во время ночной смены.

Контролер качество продукции нижегородского ООО «НижЦинк» умер на работе. Об этом сообщили в Гострудинспекции региона.

Несчастный случай произошел 17 июня. Мужчина работал в ночную смену. Внезапно он почувствовал себя плохо и отпросился пораньше на обеденный перерыв. С перерыва он так и не вернулся.

В ночь на 18 июня коллеги нашли 43-летнего контролера без призныков жизни. Прибывшая бригада «скорой» была вынуждена констатировать смерть работника.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске сотрудник мясокомбината внезапно умер на работе.