Маленькую девочку заметили в центре Москвы в компании пьяной пары чужих людей

Следственный комитет в Москве выясняет, как маленькая девочка оказалась с пьяной парой, которая не является ее родителями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации СК, мужчина и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения на остановке в центре города с плачущей девочкой, которая просилась к маме. Прохожие вызвали полицию, после чего мужчина скрылся, а женщина попыталась избавиться от ребенка. С матерью девочки удалось связаться, но она никак не отреагировала на происходящее, пишет агентство городских новостей «Москва».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному инциденту, и глава ведомства Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования.
Столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская сообщила, что в настоящее время ребенок находится в безопасности у своей тети. Правоохранительные органы продолжают устанавливать личности родителей девочки.
— Отдельно хочу выразить искреннюю благодарность женщине, которая не прошла мимо чужой беды. Несмотря на позднее время и сложную ситуацию, она осталась рядом с ребенком, неоднократно обращалась за помощью и сделала все возможное, чтобы девочка не осталась одна… Ситуацию держу на личном контроле, — говорится в Telegram-канале Ярославской.
В сентябре прошлого года мать блогера-миллионника Егора Суперстара украла своего младшего сына: она тайно вывезла ребенка в Таиланд, чтобы и дальше продолжать зарабатывать деньги на детском контенте.