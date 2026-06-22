Маленькую девочку заметили в центре Москвы в компании пьяной пары чужих людей

По информации СК, мужчина и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения на остановке в центре города с плачущей девочкой, которая просилась к маме. Прохожие вызвали полицию, после чего мужчина скрылся, а женщина попыталась избавиться от ребенка. С матерью девочки удалось связаться, но она никак не отреагировала на происходящее, пишет агентство городских новостей «Москва».