Торнадо в Свердловской области: стихия разрушает дома и линии электропередачи

Жители Кушвы и Новой Ляли публикуют кадры последствий — смерч движется в сторону Нижнего Тагила.
На Свердловскую область обрушился настоящий торнадо. По сообщениям местных жителей, стихия прошла по территории Кушвы и Новой Ляли, оставив после себя разрушенные кровли, поваленные деревья и оборванные линии электропередачи. Во многих населенных пунктах пропал свет.
Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, сила ветра была настолько велика, что деревья остались практически без листвы. «Там, где он прошёл, деревья лысые стоят», — описывает последствия автор одного из видео.
По данным специалистов, формирование торнадо в этом районе вполне объяснимо: сильный сдвиг ветра с высотой обеспечил вращение воздушных масс. В настоящее время смерч смещается в северном направлении, приближаясь к Нижнему Тагилу.
Это природное явление совпало с объявленным ранее штормовым предупреждением. Синоптики прогнозировали на 22−24 июня в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае сильные ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. В зоне риска — пойменные участки и низины, возможны подтопления из-за обильных осадков.
МЧС переведено на усиленный режим работы, жителям рекомендовано убрать автомобили с низких участков и воздержаться от дальних поездок.