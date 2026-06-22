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Губернатор Гусев рассказал последние детали о последствиях атаки на Воронеж

Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие.

Источник: АиФ Воронеж

В результате атаки на Воронеж днем 22 июня наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города, сообщил губернатор Александр Гусев.

Возник пожар, открытое горение было ликвидировано в 16:30. На настоящий момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются.

«Представители Роспотребнадзора замеряли показатели воздуха — превышений концентраций опасных веществ не обнаружено», — подчеркнул глава региона.

Десять многоквартирных домов получили повреждения фасадов и остекления при падении обломков. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли. Также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.

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